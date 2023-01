இப்படியே போனால்.. தேசியக்கொடிக்கு பதில் காவிக்கொடி தான் பறக்குமாம்.. பாஜக மீது மெகபூபா ‛அட்டாக்’

India

oi-Jackson Singh

ஸ்ரீநகர்: "அடக்குமுறையையும், சர்வாதிகாரப் போக்கையும் கடைப்பிடித்து வரும் பாஜக, இன்னும் சிறிது நாட்களில் இந்தியாவின் தேசியக் கொடியையே மாற்றிவிட்டு காவிக்கொடியை பறக்கவிட்டு விடும்" என ஜம்மு காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வரும், மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி தலைவருமான மெகபூபா முப்தி தெரிவித்தார்.

மேலும், காஷ்மீர் அரசியல் சாசனத்தை அழித்தது போல, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் அரசியல் சாசனத்தையும் அழிக்க பாஜக தயாராகி வருவதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டினார்.

காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கி வந்த 370-வது சட்டப்பிரிவை மத்திய அரசு ரத்து செய்தது முதலாகவே, பாஜகவையும், பிரதமர் நரேந்திர மோடியையும் மெகபூபா முப்தி கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார். அந்த வகையில், ஸ்ரீநகரில் நேற்று நடைபெற்ற அக்கட்சியின் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட மெகபூபா முப்தி, பாஜக மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கினார். அவர் பேசியதாவது:

English summary

Former Chief Minister and People Democratic Party leader Mehbooba Mufti said that if the BJP continues to grow, it will replace India's national flag with saffron flag.