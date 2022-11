'கருப்புக்கொடி' மோடி மோடி என கோஷம்! குஜராத் பிரசார கூட்டத்தில் அசாதுதீன் ஓவைசிக்கு எதிர்ப்பு

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: குஜராத்தில் டிசம்பரில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், அங்கு பல்வேறு கட்சிகளும் தீவிர பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றன. இதில், ஏஐஎம்ஐஎம் கட்சி தலைவர் அசாதுதீன் ஒவைசி பிரசாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் மோடி மோடி என கோஷமிட்டதாலும் கருப்புக்கொடி காண்பித்ததாலும் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

182- தொகுதிகளை கொண்ட குஜராத் சட்டமன்றத்திற்கு இரண்டு கட்டங்களாக வரும் டிசம்பர் 1 மற்றும் 5 ஆம் தேதிகளில் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இந்த தேர்தலில் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி என மும்முனை போட்டி நிலவுகிறது.

ஸ்புட்னிக்-V தடுப்பூசிக்கு ரஷ்யர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டாதது ஏன்?

English summary

As the assembly elections in Gujarat are going to be held in December, various parties are actively campaigning there. In this, AIMIM party leader Asaduddin Owaisi campaigned. There was a lot of commotion as people in the crowd chanted Modi Modi and showed black flags.