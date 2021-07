மம்தா பானர்ஜிக்கு நீதிபதி ரூ.5 லட்சம் அபராதம் விதித்தது எப்படி இருக்கு தெரியுமா? மஹுவா காட்டம்

India

oi-Veerakumar

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜிக்கு, கொல்கத்தா ஹைகோர்ட் நீதிபதி ரூ.5 லட்சம் அபராதம் விதித்துள்ள உத்தரவு அரசியல் ரீதியான விமர்சனங்களுக்கு வழிகோலியுள்ளது.

மேற்கு வங்க சட்டசபை தேர்தலில், நந்திகிராம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட மம்தா பானர்ஜி, பாஜக வேட்பாளர் சுவேந்து அதிகாரியிடம் 1,956 வாக்குகளில் தோல்வி அடைந்தார். இந்தத் தேர்தல் முடிவு குறித்து சந்தேகம் இருப்பதாக மம்தா பானர்ஜி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

இந்த வழக்கு கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி கவுசிக் சந்தா முன்னிலையில் விசாரிக்கப்பட்டது.

இந்த மன் கீ பாத்லாம் வேண்டாம்.. பேசாமல் பெட்ரோல் கீ பாத் நடத்தலாம்.. பிரதமரை விமர்சித்த மம்தா

English summary

Trinamool Lok Sabha MP Mahua Moitra, whose tweet listing the cases Justice Chanda had appeared for the BJP as a lawyer was mentioned in Justice Chanda's order, tweeted: "Petulance at its best today. Realising no way out but to recuse himself he decides to slap Rs 5lakh fine simply because he can. Kind of like teacher realises student is correct & breaks blackboard."