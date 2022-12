ஒரு விரல் புரட்சி! 60.. 180 என நூலிழையில் வென்ற வேட்பாளர்கள்.. இமாச்சலில் காங்கிரஸ் வென்றது எப்படி?

India

சிம்லா: இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் நடந்து முடிந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்ற நிலையில், பல வேட்பாளர்கள் மிக குறைந்த வாக்கு வித்தியாசத்தில் எதிரணியினரை வீழ்த்தியுள்ளனர்.

இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் 2017-2022 வரை பாஜக ஆட்சியில் இருந்தது. இந்நிலையில் நவம்பர் 12ம் தேதி 68 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் தேர்தல் நடைபெற்றது.

இதில் பதிவான வாக்குகள் 8ம் தேதியான நேற்று எண்ணப்பட்டன. தொடக்கம் முதல் பாஜகவும், காங்கிரசும் மாறி மாறி முன்னிலையில் வந்த நிலையில் இறுதியில் காங்கிரஸ் 40 தொகுதிகளை கைப்பற்றி வெற்றி பெற்றது.

தலைவர்கள், தொண்டர்களுக்கு வாழ்த்துகள்! இமாச்சலை வென்ற காங்கிரஸ்! தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் வாழ்த்து!

English summary

While the Congress has won the recently concluded elections in Himachal Pradesh, several candidates have defeated their opponents by very narrow margins.