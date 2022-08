கால்நடை கடத்தல் வழக்கு: மம்தாவுக்கு நெருக்கமானவரிடம் மீண்டும் சிபிஐ விசாரிக்க முடிவு.. பாஜக திட்டமா?

India

கொல்கத்தா: கால்நடைகள் கடத்தல் வழக்கில் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜிக்கு நெருக்கமானவரிடம் மீண்டும் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரிக்க முடிவு செய்துள்ளனர். இது தொடர்பாக சிபிஐ அதிகாரிகள் குழு கொல்கத்தா விரைந்துள்ளது.

மேற்கு வங்காள மாநிலத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி தலைமையில் ஆட்சி நடந்து வருகிறது.

மம்தா பானர்ஜிக்கு மிகவும் நெருக்கமானவரும், அவரது தனி உதவியாளராகவும் இருப்பவர் அனுப்ரதா மண்டல்.

English summary

The CBI officials have decided to re-interrogate West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's close friend in the cattle smuggling case. A team of CBI officials has rushed to Kolkata in this regard.