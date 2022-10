காஷ்மீரில் 370-வது பிரிவைத்தான் நீக்கி விட்டீர்களே.. வன்முறை ஒழிந்துவிட்டதா? ஃபரூக் அப்துல்லா கேள்வி

India

oi-Halley Karthik

ஸ்ரீநகர்: "காஷ்மீரில் 370-வது சட்டப்பிரிவு தான் தீவிரவாதத்துக்கு காரணம் எனக் கூறி அதை நீக்கினீர்கள்; தற்போது வன்முறை குறைந்துவிட்டதா?" என்று அம்மாநில முன்னாள் முதல்வரும் தேசிய மாநாட்டுக் கட்சித் தலைவருமான ஃபரூக் அப்துல்லா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

மேலும், ஒன்று நடக்கும் வரையில் காஷ்மீரில் வன்முறை நிகழ்வதை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது எனவும் அவர் கூறினார்.

காஷ்மீரில் ஒரு குறிப்பிட்ட தரப்பு மக்களை குறிவைத்து தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில், ஃபரூக் அப்துல்லா இவ்வாறு கூறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

