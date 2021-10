வீடியோ :சத்தீஸ்கரில் வேகமாக வந்த கார்.. தூக்கி வீசப்பட்ட மக்கள்..நிறுத்தாமல் கொடூரம் செய்த ஓட்டுநர்

India

oi-Velmurugan P

ராய்ப்பூர்: சட்டீஸ்கர் மாநிலத்தில் ஜாஷ்பூர் என்ற ஊரில் தசரா பண்டிகையை ஒட்டி ஊர்வலமாக சென்று கொண்டிருந்த பக்தர்கள் மீது வேகமாக வந்த கார் மோதியதில் ஒருவர் உயிரிழந்தார் 20க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

நாடு முழுவதும் தசரா பண்டிகை 10 நாட்கள் வெகுவிமரிசையாக கொண்டாடப்படுகிறது. குறிப்பாக வட மாநிலங்களில் இந்த 10 நாட்களுமே விடுமுறை அளித்து கொண்டாடப்படுகிறது. விழாவின் முக்கிய நாளான விஜயதசமி பண்டிகை மிக உற்சாகமாக நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது.

சிஎஸ்கே vs கேகேஆர்.. 2 டீமில் மொத்தம் 6 பேர்.. ஐபிஎல் கப் யாருக்குன்னு தீர்மானிக்க போறது இவுங்கதான்!

சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் உள்ள ஜாஷ்பூரில் தசரா பண்டிகை வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது. ஜாஷ்பூர் என்ற ஊரில் தசரா பண்டிகையை ஒட்டி ஊர்வலமாக மக்கள் சென்று கொண்டிருந்தனர்.

English summary

Chhattisgarh shocking incident r : a speeding car on Friday rammed a religious procession in Chhattisgarh's Jashpur leading to the death of one. 20 others have been injured.