கொரோனாவால் தலைகீழாக மாறிய வாழ்க்கை.. வாட்ஸ் அப்பில் கதறி அழுதபடி பள்ளி உரிமையாளர்கள் தற்கொலை

India

oi-Velmurugan P

விஜயவாடா: கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக ஆந்திராவில் ரூ.2 கோடி கடன் பிரச்னையில் சிக்கிய பள்ளி நிர்வாக தம்பதி, வாட்ஸ் அப்பில் வீடியோ வெளியிட்டு விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்து கொண்டனர். இந்த சம்பவம் கர்னூல் பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஆந்திர மாநிலம், கர்னூலை சேர்ந்தவர் சுப்பிரமணியம். இவரது மனைவி ரோகிணி. இவர்கள் தாங்கள் வசிக்கும் கோலிகுண்டலா நகரில் 'லைப் எனர்ஜீ' என்ற பெயரில் ஆங்கில வழி பள்ளிக்கூடத்தை நடத்தி வந்தார்கள்.

கொரோனா பிரச்சனை வரும் வரை எல்லாம் நன்றாகத்தான் போய் கொண்டிருந்தது. பள்ளிக்கூடத்தில் அதிக மாணவர்கள் படித்து வந்தனர். இதனால், சுப்பிரமணியம் தம்பதியினர் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்ந்து வந்தார்கள். பள்ளி சிறப்பாக போனதால் கடந்தாண்டு ஜனவரியில் பள்ளியை விரிவுப்படுத்த, சிலரிடம் ரூ.2 கோடி வரை கடன் வாங்கி இருக்கிறார்கள்.

English summary

A school management couple in Andhra Pradesh, who are in debt due to the Corona curfew, committed suicide by drinking poison and posted video on WhatsApp.