ஹேமந்த் சோரன் இல்லை.. தம்பி பசந்த் சோரன் தான் குறி.. தேர்தல் ஆணையம் புதிய பரிந்துரை.. பரபர பின்னணி

India

oi-Nantha Kumar R

ராஞ்சி: ஜார்கண்ட்டில் கடும் அரசியல் குழப்பம் நீடித்து வரும் நிலையில் முதல்வர் ஹேமந்த் சோரனின் தம்பியும், எம்எல்ஏவுமான பசந்த் சோரனை தகுதிநீக்கம் செய்ய தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் அம்மாநில ஆளுநருக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

ஜார்கண்ட்டில் ஜார்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா -காங்கிரஸ் கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி நடத்துகின்றன. ஜார்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா கட்சியின் தலைவர் ஹேமந்த் சோரன் முதல் அமைச்சராக உள்ளார்.

இந்நிலையில் தான் குவாரி முறைகேட்டில் ஹேமந்த் சோரன் ஈடுபட்டதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. அவர் முதல்வர் பதவியை பயன்படுத்தி இதனை செய்ததாக புகார்கள் எழுந்தன.

நிதிஷ், ஹேமந்த் சோரனுடன் இணைந்து லோக்சபா தேர்தலை சந்திப்போம் என சொன்ன மமதா- ஸ்டாலின் பேரை சொல்லலையே?

English summary

Amid the ongoing political turmoil in Jharkhand, reports have surfaced that the Election Commission has recommended the Governor of the state to disqualify Chief Minister Hemant Soran's brother and MLA Basant Soran.