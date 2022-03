ரூமிற்குள் அடைத்து சிறுமியை சீரழித்து வீடியோ.. வசமாய் சிக்கிய காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவின் மகன்.. அதிர்ச்சி

India

oi-Rajkumar R

ஜெய்ப்பூர் : ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் கடந்த ஆண்டு மைனர் சிறுமியை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததோடு அதனை வீடியோ எடுத்ததாக காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவின் மகன் உட்பட 5 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ராஜஸ்தான் மாநிலம் அல்வார் பகுதியை சேர்ந்த 15 வயது சிறுமியை அதேபகுதியை சேர்ந்த 2 பேர் கடந்த பிப்ரவரி 16ம் தேதி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர். மேலும், அந்த செயலை செல்போனில் வீடியோவாக எடுத்துள்லனர்.

இந்த சம்பவம் குறித்து வெளியே யாரிடமாவது கூறினால் வீடியோவை சமூகவலைதளத்தில் வெளியிட்டுவிடுவோம் என மிரட்டியுள்ளனர். இதனால், அஞ்சிய அந்த சிறுமி நடந்த கொடூரம் குறித்து யாரிடமும் கூறவில்லை.

டென்சனான சஞ்சு சாம்சன்... ரசிகர்களை ஏமாற்றிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்... அணிக்குள் நடப்பது மோதலா? பிராங்கா?

English summary

Five people, including the son of a Congress MLA, have been booked for gang-raping and videotaping a minor girl in Rajasthan last year.