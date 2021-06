"செத்து போயிடுங்கள்.." பள்ளி கட்டணம் பற்றி புகாரளித்த பெற்றோருக்கு.. பாஜக அமைச்சரின் ஷாக் பதில்

India

oi-Vigneshkumar

போபால்: மத்திய பிரதேசத்தில் பள்ளி கட்டணம் தொடர்பாகப் புகார் அளித்த பெற்றோர்களைப் பார்த்து, "செத்துப் போய்விடுங்கள்" என பாஜக அமைச்சர் இந்தர் சிங் பர்மர் திட்டும் வீடியோ ட்விட்டரில் வைரலாகியுள்ளது.

நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் 2ஆம் அலை இப்போது தான் மெல்லக் குறைந்து வருகிறது. தினசரி பாதிப்பு 40 ஆயிரத்திற்குக் கீழ் குறைந்துள்ளது.

இதனால் வேக்சின் பணிகளை அனைத்து மாநில அரசுகளும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளன. தற்போது 18+ வேக்சின் செலுத்த அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

போலீஸாருக்கு போக்கு காட்டிய சந்தனக்கடத்தல் வீரப்பனின் கண்களில் விரலை விட்டு ஆட்டியவர் சைலேந்திர பாபு!

English summary

Madhya Pradesh BJP minister Inder Singh Parmar apparently asking a group of parents to 'go and die' has gone viral on social media. Amid Coronavirus, Schools are closed and classes are conducted online.