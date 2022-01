ஜெயித்த பின் கட்சி மாற மாட்டோம்.." சாமி முன் சத்தியம் வாங்கிய காங்.. கோவாவில் களைகட்டும்அரசியல்

India

oi-Vigneshkumar

கோவா: கோவா தேர்தலுக்கு இன்னும் சில வாரங்களே உள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சி அங்கு செய்துள்ள செயல் இணையத்தில் டிரெண்டாக தொடங்கியுள்ளது.

உத்தரப் பிரதேசம், கோவா உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் அடுத்த மாதம் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதாக ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் யூனியன் பிரதேசமான கோவாவில் வரும் பிப்.14ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாகத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

இந்த 5 மாநிலச் சட்டசபைத் தேர்தலில் சிறப்பான வெற்றியைப் பெற வேண்டும் என்பதில் காங்கிரஸ் முனைப்பாக உள்ளது. இதனால் 5 மாநிலங்களிலும் தேர்தல் பணிகளைக் காங்கிரஸ் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது.

English summary

Congress candidates of Goa took a pledge of loyalty to their party in a temple, a church and a mosque. Congress had assured voters in Goa that the defections like those in 2019, would not be repeated.