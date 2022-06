‘தாடி வச்ச மாப்பிள்ளைக்கெல்லாம் பொண்ணு கிடையாது’.. ராஜஸ்தானில் தொடரும் வினோத வழக்கம்!

India

oi-Jaya Chitra

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தானில் உள்ள குமாவத் சமூகத்தினர், தாடி வைத்திருக்கும் ஆண்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது, சுத்தமாக தாடியை மழித்தவர்களுக்கு மட்டுமே திருமணம் என்ற வினோதமான வழக்கத்தை இன்றளவும் கடைபிடித்து வருவது ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலுமே திருமணம் என்பது முக்கியமான நாள். அதனால்தான் சமீபகாலமாக திருமணத்தை பிக் டே என கொண்டாடத் தொடங்கியுள்ளனர். ஒருசிலர் திருமண வரவேற்பின் போது, கோட் சூட் போட்டு, தாடி வைத்து ஒரு லுக்கிலும், திருமண நாளன்று தாடியில்லாமல் வேறொரு லுக்கிலும் என மாப்பிள்ளையை மாத்திட்டாங்களோ என விருந்தினர்களே குழம்பும் அளவிற்கு வித்தியாசம் காட்ட விரும்புகின்றனர்.

அப்போதுதான் திருமண புகைப்படங்கள் நன்றாக இருக்கும் என்பதற்காக ஒரு சிலர் இப்படிப்பட்ட நடைமுறையைப் பின்பற்றுகின்றனர். ஆனால், ராஜஸ்தானிலோ கிளீன் ஷேவ் எனச் சொல்லப்படும் தாடியில்லாத முகத்தை உடைய ஆண்களுக்கு மட்டுமே திருமணம் செய்ய அனுமதி என்ற வினோத பழக்கம் சில சமூகத்தினரிடையே உள்ளது.

English summary

In a bizarre incident, a community in Rajasthan has decided to not allow youths with beards to get married.