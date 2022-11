தலைகீழ் மாற்றம்.. குஜராத் தேர்தலில் தேயும் பாஜக.. முன்னேறி வரும் காங்கிரஸ்.. ஷாக்கில் ‛தாமரை’.. ஏன்?

India

oi-Nantha Kumar R

காந்தி நகர்: குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் கருத்து கணிப்புகள் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன. இருப்பினும் களநிலவரங்களை பார்த்தால் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெறும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் பாஜகவுக்கு கிடைக்கும் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறது.

அதோடு காங்கிரஸ் கட்சியின் ஓட்டு சதவீதம் தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவது கருத்து கணிப்பையும் தாண்டி பாஜக தலைவர்களை கலக்கமடைய செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இதனால் தான் குஜராத் அரசியல் களத்தில் இந்த ஆண்டு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. அதாவது பாஜகவின் 24 ஆண்டு தொடர் ஆட்சிக்கு காங்கிரஸ் கட்சி முற்றுப்புள்ளி வைக்குமா? என்ற எதிர்ப்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

The polls are coming in favor of the BJP in the Gujarat assembly elections. However, if we look at the field conditions of the last 5 assembly elections, the number of constituencies won by the Congress party continues to increase, while the number of constituencies won by the BJP is decreasing. In addition to this, there are reports that the Congress party's vote percentage has continued to rise beyond the polls, which has upset the BJP leaders.