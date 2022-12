1+4 பார்முலா.. குஜராத்தில் மாற்றி யோசித்த பாஜக! பலே ஐடியாவால் சாதித்த ‛தாமரை’ ..வெளியான புதுத்தகவல்

India

காந்திநகர்: பிரதமராக நரேந்திர மோடி பொறுப்பேற்ற நிலையிலும் கூட குஜராத்தில் தொடர்ந்து பாஜக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்க வைத்து வருகிறது. தற்போது நடந்து முடிந்த தேர்தலில் பாஜக 156 இடங்களை கைப்பற்றி சரித்திர வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்நிலையில் தான் குஜராத்தில் பாஜக தொடர்ந்து 7 வது முறையாக வெற்றி பெற்றது அனைவருக்கும் வியப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதன் பின்னணியில் பாஜகவின் 1+4 பார்மூலா இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

குஜராத் மாநிலத்தில் மொத்தம் 182 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. மொத்தம் 2 கட்டமாக தேர்தல் நடந்தது. முதற்கட்டமாக கடந்த 1ம் தேதி 89 தொகுதிகளுக்கும், 2வது கட்டமாக கடந்த 5ம் தேதியும் தேர்தல் நடந்தது.

இந்த தேர்தலில் பதிவான ஓட்டுக்கள் டிசம்பர் 8 ம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. இதில் பாஜக சரித்திர வெற்றி பெற்று புதிய வரலாற்றை படைத்தது.

Even with Narendra Modi as Prime Minister, the BJP has continued to win and retain power in Gujarat. BJP won 156 seats in the recently concluded elections and won a historic victory. It is in this situation that the BJP won for the 7th time in a row in Gujarat which has surprised everyone. It has been revealed that BJP's 1+4 formula is behind this.