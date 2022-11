குஜாரத் தேர்தல்: மண்ணில் சிக்கிய பாஜக பிரசார வேன்.. மீட்ட காங்கிரஸ் வாகனம்.. கலாய்த்த ஆம் ஆத்மி!

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: குஜராத்தில் தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது மண்ணில் சிக்கிய பாஜக பிரசார வேனை காங்கிரஸ் கட்சியின் பிரசார வாகனம் மீட்டது. இதை வைத்து இரு கட்சிகளையும் ஆம் ஆத்மி கலாய்த்துள்ளது.

குஜராத்தில் வரும் டிசம்பர் 1 மற்றும் 5 ஆம் தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

குஜராத்தை பொருத்தவரை கால்நூற்றாண்டு காலமாக பாஜகதான் ஆட்சி அரியணையில் அமர்ந்துள்ளது.

A Congress campaign vehicle rescued a BJP campaign van that got stuck in the mud during the election campaign in Gujarat. Aam Aadmi Party has divided both the parties on this basis.