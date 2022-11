குஜராத்தில் மீண்டும் மலரும் தாமரை! அடிவாங்கும் காங்கிரஸ்.. “ஷாக்” தரும் ஆம் ஆத்மி - கருத்துக்கணிப்பு

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: நடைபெற உள்ள குஜராத் மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கே மக்கள் ஆதரவு அதிகம் இருப்பதாக சி.எஸ்.டி.எஸ் மற்றும் லோக்நிதி இணைந்து நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் தெரியவந்து இருக்கிறது.

பாஜகவின் கோட்டையாக கருதப்படும் குஜராத் மாநிலத்தில் வரும் டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி மற்றும் 5 ஆம் தேதி 2 கட்டங்களாக குஜராத் மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவ நடைபெற உள்ளது.

டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்படும் என்று இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் நேற்று அறிவித்து இருக்கிறது. இந்த தேர்தலில் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி கட்சிகளிடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது.

A survey jointly conducted by CSTS and Lok Nidhi has revealed that the BJP has more support in the upcoming Gujarat state assembly elections.