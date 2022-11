டார்கெட் “பிஜேபி”.. மோடி கடவுள் என்ற “என்கவுண்டர்” போலீஸ்! குஜராத்தில் புதிய கட்சி தொடங்கி போட்டி

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: குஜராத் மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி உள்ளிட்ட கட்சிகள் போட்டியிடும் நிலையில் என்கவுண்டர் ஸ்பெசலிஸ்ட் என்று அழைக்கப்படும் ஓய்வுபெற்ற போலீஸ் அதிகாரி தனி கட்சி தொடங்கி அனைத்து தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார்.

பாரதிய ஜனதாவின் கோட்டை என கருதப்படும் குஜராத் மாநிலத்துக்கான சட்டசபைத் தேர்தல் வரும் டிசம்பர் மாதம் 2 கட்டங்களாக நடைபெற இருக்கிறது.

டிசம்பர் 1 மற்றும் 5 ஆகிய தேதிகள் நடைபெறும் குஜராத் மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி ஆகிய கட்சிகள் இடையே மும்முனை போட்டி நிலவி வருகிறது.

English summary

BJP, Congress and Aam Aadmi Party contesting tightly in the Gujarat state assembly elections. A retired police officer known as an encounter specialist is contesting in all constituencies starting with a separate party.