நான் அடிபணிய மாட்டேன்..புஷ்பா ‛டையலாக்’ சொல்லி தெறிக்கவிட்ட ஜிக்னேஷ் மேவானி.. ஜாமீன்

India

oi-Nantha Kumar R

கவுஹாத்தி: பிரமதர் நரேந்திர மோடியை விமர்சித்ததாக கைதாகி ஜாமீனில் வந்த குஜராத் சுயேச்சை எம்எல்ஏ ஜிக்னேஷ் மேவானி போலீஸ் அதிகாரியை தாக்க முயன்றதாக கைது செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் ஜாமீன் கிடைத்த நிலையில் ‛புஷ்பா' பட ‛டைலாக்' கூறி ஜிக்னேஷ் மேவானி பாஜகவினரை தெறிக்கவிட்டுள்ளார்.

குஜராத் மாநிலம் வட்கம் சட்டசபை தொகுதி எம்எல்ஏவாக இருப்பவர் ஜிக்னேஷ் மேவானி. ராஷ்ட்ரிய தலித் அதிகார் மன்ஞ் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் இவர் உள்ளார்.

இவர் கடந்த 2017 குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் சுயேச்சையாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். தேர்தலின்போது இவருக்கு காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவு பெற்றது.

பெண் போலீஸ் அதிகாரியை தாக்கினாரா ஜிக்னேஷ் மேவானி... 2வது முறை கைது பற்றிய பரபர தகவல்

English summary

Gujarat MLA Jignesh Mevani today alleged the ruling BJP by "using a woman" to "frame a case" against him has done a "cowardly thing". The comments came hours after Mr Mevani was granted bail by a court in Assam in a case of alleged assault on a woman constable of the Assam Police. "I will not bow down (jhukega nahi)," Mr Mevani told media alluding to the movie Pushpa.