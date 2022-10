குஜராத் மோர்பி கேபிள் பாலம் விபத்து: "ஒருபக்கம் வலி.. ஒருபக்கம் கடமை.." பிரதமர் மோடி உருக்கம்!

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் பிறந்த நாள் விழாவில் கலந்துகொண்ட பிரதமர் மோடி, குஜராத் மோர்பி கேபிள் பாலம் விபத்தால் வலியால் இதயம் கனக்கிறது என்றும் மற்றொரு பக்கம் கடமையின் பாதை அழைப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.

குஜராத்தின் மச்சு ஆற்றின் குறுக்கே பிரிட்டிஷ் காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட தொங்கு பாலம் நேற்று அறுந்து விழுந்தது.

இந்த பயங்கர விபத்தில் 141 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் இந்த துயர சம்பவம் ஏற்படுத்திவிட்டது.

வெறும் சில நிமிடங்கள்தான்! அப்படியே அறுந்து விழுந்த மோர்பி பாலம்! விபத்திற்கு என்ன காரணம்! பரபர தகவல்

Attending the birthday function of Sardar Vallabhbhai Patel, Prime Minister Modi said that Gujarat's Morbi cable bridge accident is heart heavy with pain and on the other side the path of duty calls.