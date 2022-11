ஹிமாச்சல் பிரதேச சட்டமன்ற தேர்தல் 2022: இன்று வாக்குப் பதிவு- களத்தில் 412 வேட்பாளர்கள்!

India

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேச சட்டசபை தேர்தல் வாக்குப் பதிவு இன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெறுகிறது. இன்றைய தேர்தல் களத்தில் மொத்தம் 412 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். 412 வேட்பாளர்களின் எதிர்காலத்தை சுமார் 56 லட்சம் வாக்காளர்கள் தீர்மானிக்க உள்ளனர்.

இமாச்சல பிரதேச சட்டசபை மொத்தம் 68 இடங்களைக் கொண்டது. இந்த 68 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கும் இன்று ஒரே கட்டமாக வாக்குப் பதிவு நடைபெறுகிறது. இமாச்சல பிரதேசத்தில் இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்குப் பதிவு தொடங்க உள்ளது.

இமாச்சல பிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் மொத்தம் 55,74,793 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர். தேர்தல் களத்தில் 412 வேட்பாளர்கள் மோதுகின்றனர். இன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கும் வாக்குப் பதிவு மாலை 5 மணி வரை நடைபெறும்.

