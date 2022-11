இவரை ப்ரோமோட் பண்ணுங்க.. இந்திய அணியே மாறும்.. ட்ரம்ப் கார்டாக உருவெடுத்த தமிழக வீரர்.. ட்விஸ்ட்

India

oi-Shyamsundar I

கேப்டவுன்: இந்தியா நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி தற்போது நடந்து வருகிறது. இந்திய அணி பேட்டிங்கில் மோசமாக சொதப்பினாலும், தமிழக வீரர் ஒருவர் மிகவும் சிறப்பாக ஆடி உள்ளார்.

இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான கிரிக்கெட் தொடர் தற்போது நடந்து வருகிறது. இதில் டி 20 போட்டிகளை இந்திய அணி 1-0 என்ற கணக்கில் வென்றது.

இந்த நிலையில் தற்போது ஒருநாள் தொடர் நடந்து வருகிறது. இந்த தொடரில் முதல் போட்டியில் இந்திய அணியை நியூசிலாந்து அணி எளிதாக வீழ்த்தியது.

இரண்டாவது போட்டி மழை காரணமாக தடை பட்ட நிலையில் தற்போது மூன்றாவது மேட்ச் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது.

பிரதமர் மோடியையும் முகம்மது பின் சல்மானையும் ஒப்பிடுவதா? அமெரிக்காவை கடுமையாக சாடிய இந்தியா

English summary

How did Washington Sundar become a game changer for Team India? How did he play against New Zealand?