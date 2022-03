என் மீதே தாக்குதலா.. நான் கோழையில்லை.. போராளி.. உத்தர பிரதேசத்தில் கொந்தளித்த மம்தா பானர்ஜி

India

வாரணாசி: ‛‛நான் கோழை இல்லை... போராளி... என்மீதான தாக்குதல் உத்தர பிரதேசத்தில் ஆட்சியை இழப்பதை குறிக்கிறது'' என பாஜகவை மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி கூறினார்.

உத்தர பிரதேசத்தில் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. பிப்ரவரி 10, 14, 20, 23, 27 ஆகிய தேதிகளில் 5 கட்ட தேர்தல்கள் முடிவடைந்துள்ளன. இன்று 6ம் கட்ட தேர்தல் 57 தொகுதிகளில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

இன்று ஓட்டுப்பதிவு நடக்கும் 57 தொகுதிகளில் மொத்தம் 676 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். பாஜகவின் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தும் போட்டியில் உள்ளார். அதாவது யோகி ஆதித்யநாத் போட்டியிடும் கோரக்பூர் சட்டசபை தொகுதிக்கும் இன்று தான் ஓட்டுப்பதிவு நடந்து வருகிறது.

வாரணாசியில் வைத்து.. மம்தாவுக்கு கறுப்பு கொடி காட்டிய பாஜக.. அனல் பறக்கும் உத்தரப்பிரதேசம்!

