கோவாவில் 3 நாட்களுக்கு மையம் கொள்ளும் 'மமதா பானர்ஜி' எனும் சூறாவளி...உள்ளதும் போகுமோ பீதியில் காங்.

பனாஜி: மேற்கு வங்க முதல்வரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவருமான மமதா பானர்ஜி கோவாவில் சூறாவளி பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இதனால் எஞ்சியிருக்கும் தலைவர்களும் மமதா பானர்ஜி தலைமையில் திரிணாமுல் காங்கிரஸுக்கு தாவிவிடுவார்களோ என்கிற பீதியில் இருக்கிறதாம் காங்கிரஸ்.

உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுடன் கோவா மாநிலத்துக்கும் அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. 2017-ல் நடைபெற்ற கோவா சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி தனிப்பெரும் கட்சியாக வென்றது. ஆனால் காங்கிரஸ் சுதாரிக்காமல் போனதால் பாஜக, சிறு கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்தது.

கோவா மாநில சட்டசபை தேர்தலில் மீண்டும் பாஜக ஆட்சி அமைக்கும்; காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சிங்கிள் டிஜிட் இடங்கள்தான் கிடைக்கும்; ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு காங்கிரஸை விட சில இடங்கள் கூடுதலாக கிடைக்கும் என்றன கருத்து கணிப்பு. ஆனால் இந்த கணிப்பு எல்லாம் திரிணாமுல் காங்கிரஸ், கோவாவில் உதயமாகாத வரைதான்.

திரிபுராவில் திரிசங்கு நிலையில் பாஜக அரசு? மமதா பானர்ஜி கட்சிக்கு தாவும் பாஜக எம்.எல்.ஏ.!

West Bengal CM Mamata Banerjee said that neither she was in the state to capture power nor to become the CM.