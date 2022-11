"கொஞ்சம் ஓவராதான் போயிட்டோமோ".. இன்ஸ்டாவில் ஃபோட்டோ.. ஐஏஎஸ் அதிகாரியை தூக்கிய இந்திய தேர்தல் ஆணையம்

India

oi-Jackson Singh

காந்திநகர்: குஜராத்தில் தேர்தல் பணிக்காக நியமிக்கப்பட்ட ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஒருவர், தனது இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் செய்த புகைப்படமே அவருக்கு வினையாக மாறியுள்ளது.

இந்த புகைப்படத்தால் அவரை தேர்தல் பணியில் இருந்தே இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் தூக்கியுள்ளது. மேலும், அடுத்த உத்தரவு வரும் வரை அவரை எந்த மாநில தேர்தல் பணிகளுக்கும் நியமிக்கக் கூடாது எனவும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

அப்படி என்ன புகைப்படத்தை போட்டு இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் கோபத்துக்கு அந்த ஐஏஎஸ் ஆளானார். வாங்க பார்க்கலாம்.

English summary

An IAS officer who was assigned to Gujarat election duties was removed by the Election Commission for posting photos on Instagram.