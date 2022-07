மீனுக்கு வலை போட்டா.. அட என்ன இது.. உள்ளே 7 அடி நீள பாம்பு.. வெளியே எடுப்பதற்கு பட்டபாடு இருக்கே!

India

ராய்ப்பூர்: சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் மீன் வலையில் சிக்கிய 7 அடி நீள பாம்பால் அப்பகுதி மக்கள் பீதியடைந்தனர். பின்னர் வனத்துறை அதிகாரிகளின் முயற்சியால் பாம்பு மீட்கப்பட்டு வனப்பகுதிக்குள் விடப்பட்டது.

வனப்பகுதிகள் அதிகம் காணப்படும் மாநிலமாக கருதப்படுவது சத்தீஸ்கர் மாநிலமாகும். இங்கு கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக மாநிலத்தின் பல்வேறு இடங்களில் நீர் நிலைகளில் தண்ணீர் பெருகி வருகிறது.

சத்தீஷ்கரின் நிர்வாக தலைநகரமான கோர்பா மாவட்டமும் இந்த கனமழைக்கு தப்பவில்லை. இதனால், அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள நீர் நிலைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. மழை வெள்ளத்தோடு பல பகுதிகளில் பாம்புகளும் அடித்து வரப்படுவது அப்பகுதி மக்களுக்கு பீதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A 7 feet long snake got caught in a fish net in Chhattisgarh. The forest department employees reached the spot and cut the net and freed the snake.