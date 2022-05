இந்திய பொருளாதாரம் கவலைக்கிடம்... மீட்டெடுக்க முடியாமல் திணறும் மத்திய அரசு... ப சிதம்பரம் சுளீர்

India

உதய்பூர்: ‛‛இந்தியாவின் பொருளாதார நிலை மிகவும் கவலைக்கிடமாக உள்ளது . இதனை மீட்டெடுக்க முடியாமல் மத்திய அரசு திணறி வருகிறது. உலக மற்றும் உள்நாட்டு வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு பொருளாதார கொள்கைகளை மறுசீரமைப்பு செய்வது அவசியாகும்'' என காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சர் ப சிதம்பரம் கூறினார்.

இந்தியாவில் காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து பல்வேறு தேர்தல்களில் சரிவை சந்தித்து வருகிறது. இதனால் காங்கிரஸ் கட்சியை பலப்படுத்துவது தொடர்பாக காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் தீவிர ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றனர்.

இதன் ஒருபகுதியாக ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்ப்பூரில் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் சிந்தனையாளர் மாநாடு(சிந்தன் சிர்வீர்) நேற்று துவங்கியது. காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவர் சோனியாகாந்தி மாநாட்டை துவக்கி வைத்தார்.

English summary

‛The economic condition of India is very worrying. The Union government is struggling to recover. It is necessary to restructure economic policies in view of global and domestic development, ”says P Chidambaram.