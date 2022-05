மணமகனின் ஆடை பிடிக்கவில்லை! முகூர்த்த நேரத்தில் கல்வீச்சு அடிதடி! மத்திய பிரதேசத்தில் பரபர சம்பவம்

India

போபால்: மத்திய பிரதேசத்தில் திருமண விழாவில் மணமகன் ‛ஷர்வானி' ஆடை அணிந்த நிலையில் அது பிடிக்கவில்லை எனவும், பாரம்பரிய முறைப்படி ‛தோத்தி--குர்தா' அணிய வலியுறுத்தியது அடிதடி, கல்வீச்சாக மாறி போலீஸ் நிலையம் வரை சென்றது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

மத்தியபிரதேச மாநிலம் தார் நகரை சேர்ந்தவர் சுந்தர்லால். பழங்குடி சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர். இவருக்கும் தார் மாவட்டம் மெங்க்படா கிராமத்தை சேர்ந்த பெண்ணுக்கும் திருமணம் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது.

இருவீட்டாரும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். நேற்று முன்தினம் இருவருக்கும் திருமணம் நடைபெற இருந்தது. திருமண நிகழ்வுக்காக மாப்பிள்ளை வீட்டார் மணமகள் வீட்டுக்கு வந்தனர்.

A tribal groom wearing a 'sherwani' at his wedding led to a dispute between his and the bride's family in Madhya Pradesh's Dhar district, following which people from the two sides allegedly hurled stones at each other and indulged in a violent clash, police said on Monday.