வடஇந்தியாவை மிரட்டும் மின்வெட்டு.. செல்போன் வெளிச்சத்தில் பிரசவம்! ஒடிசாவில் அரங்கேறிய சம்பவம்

புவனேஸ்வர்: ஒடிசாவில் ஏற்பட்ட மின்தடையால் சுகாதார மையத்தில் மெழுகுவர்த்தி, செல்போன் டார்ச்லைட் வெளிச்சம் மூலம் பிரசவம் பார்க்கப்பட்டது. இதில் அந்த பெண்ணுக்கு அழகான ஆண் குழந்தை பிறந்தது.

பல மணி நேர மின்வெட்டால் திணறும் வட மாநிலங்கள்.. என்ன நடக்கிறது? பரபர பின்னணி

தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம் பல இடங்களில் மின்தடை ஏற்பட்டது. சில இடங்களில் 3 மணிநேரம் வரை மின்சாரம் தடைப்பட்டது. இதனால் மக்கள் சிரமப்பட்டனர். இதேபோல் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களும் மின்தடையால் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.

நிலக்கரி தட்டுப்பாடு...தூத்துக்குடி அனல்மின் நிலையத்தில் 3 யூனிட்களில் உற்பத்தி நிறுத்தம்

நிலக்கரி தட்டுப்பாட்டால் அனல் மின் நிலையத்தில் மின் உற்பத்தி சரிந்துள்ளது தான் இதற்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது. இதனால் வரும் நாட்களில் இந்தியாவில் ஆந்திரா, மகாராஷ்டிரா, குஜராத், பஞ்சாப், ஜார்கண்ட், அரியானா, உத்தர பிரதேசம், பீகார், தெலுங்கானா, உத்தரகாண்ட் மாநிலங்களில் மின்தடை ஏற்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

A baby was delivered at Odisha's Ganjam Polsara health centre using phone torches and candlelight after a sudden power cut. There were no electricity backup facilities at the health centre.