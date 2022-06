ட்விஸ்ட்! காங்கிரஸை போல் ரெசார்ட் அரசியலை கையிலெடுத்த பாஜக! ராஜஸ்தான் ராஜ்யசபா தேர்தலில் என்னாச்சி?

India

oi-Nantha Kumar R

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தானில் 4 ராஜ்யசபா உறுப்பினர் பதவிக்கான தேர்தல் ஜூன் 10ல் நடைபெற உள்ளது. ஆனால் 5 பேர் போட்டியில் உள்ளதால் பாஜகவுக்கு பயந்து காங்கிரஸ் கட்சி தங்கள் கட்சி எம்எல்ஏக்களை ரெசார்ட்டில் தங்க வைத்துள்ளது. இந்நிலையில் தான் பாஜகவும் திடீரென்று தனது எம்எல்ஏக்களை ரெசார்ட்டில் தங்க வைத்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்தியாவில் 15 மாநிலங்களில் இருந்து 57 ராஜ்யசபா எம்பிக்களை தேர்வு செய்யும் தேர்தல் ஜூன் 10ல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கான வேட்புமனுக்கள் முடிவடைந்தது.

தமிழகம் உள்பட சில மாநிலங்களில் வேட்பாளர்கள் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யட்டுள்ளனர். தமிழகத்தில் போட்டியிட்ட 6 பேரும் போட்டியின்றி ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஒட்டுமொத்தமாக தமிழகம் உள்பட 11 மாநிலங்களை சேர்ந்த 41 பேர் போட்டியின்றி ராஜ்யசபா எம்பிக்களாக தேர்வாகி உள்ளனர்.

ராஜ்யசபா தேர்தல்: 11 மாநிலங்களை சேர்ந்த 41 பேர் போட்டியின்றி தேர்வு!

English summary

In Rajasthan Ahead of the Rajya Sabha Polls, after congress sequestered its mlas in udipur resort, Now BJP Sent its MLA's to Resort on Jaipur Rural.