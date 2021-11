டீம் ஹோட்டலுக்கு செல்லாமல்.. காரை எடுத்துக்கொண்டு நேராக கிளம்பிய டிராவிட் -எங்கே போனார்? செம சம்பவம்

India

oi-Shyamsundar I

கொல்கத்தா: இந்திய அணியின் கோச் ராகுல் டிராவிட் நேற்று டீம் ஹோட்டலுக்கு செல்லாமல் வெளியே சென்றது பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி 20 தொடரை இந்திய அணி வென்றுள்ளது. 2021 உலகக் கோப்பை டி 20 தொடரில் இந்திய அணி மோசமாக தோல்வி அடைந்தது.

இதற்கு ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் இந்திய அணி நியூசிலாந்து அணியை டி 20 தொடரில் வீழ்த்தி உள்ளது. அதிலும் இந்திய அணியின் கேப்டனாக ரோஹித் சர்மா நியமிக்கப்பட்ட பின் பதிவான தொடர் வெற்றியாகும்.

English summary

Ind vs NZ: Rahul did not go to hotel from airport in Kolkata, instead he went to Eden gardens.