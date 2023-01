"அப்படியெல்லாம் பண்ண சொல்றாரு".. செக்ஸ் டார்ச்சர் தந்த NRI காதல் கணவன்.. அலறிய பெண்.. தகித்த போலீஸ்

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: இயற்கைக்கு மாறான வழியில் உடலுறவுக்கு வற்புறுத்தியதாகவும் அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்தபோது தன்னை தாக்கியதாகவும் குஜராத்தை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் தனது என்ஆர்ஐ(NRI) கணவர் மீது காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

குஜராத்தை சேர்ந்தவர் இளம்பெண் மீர(பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது). இவரும் ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவரும் கடந்த 2016ம் ஆண்டு பெங்களூரில் சந்தித்துள்ளனர். அப்போது இருவரும் தங்களது செல்போன் எண்களை பரிமாறிக்கொண்டு தொடர்ந்து செல்போனில் பேசி ஒருவருக்கொருவர் நன்கு நண்பர்களாகியுள்ளனர். இப்படியே போய்க்கொண்டிருந்தபோது திடீரென ஒருநாள் ஆஸ்திரேலியா இளைஞர் மீராவை காதலிப்பதாக கூறியுள்ளார்.

முதலில் சற்று தயங்கிய மீரா பின்னர் காதலுக்கு ஒப்புக்கொண்டார். இருவரும் தொடர்ந்து காதலித்து வந்துள்ளனர். 2016ம் ஆண்டு முதல் 2018ம் ஆண்டு வரை லிவிங் உறவு முறையில் வாழ்ந்துள்ளனர். அதன் பின்னர் பெற்றோர்களிடத்தில் விஷயத்தை கூறியபோது பிரச்னை தலைதூக்கியுள்ளது. இருவர் வீட்டிலும் பெற்றோர்கள் திருமணத்திற்கு சம்மதம் தெரிவிக்கவில்லை. எனவே இருவரும் பதிவு திருமணம் செய்துகொள்ள முடிவெடுத்துள்ளனர்.

A woman from Gujarat has lodged a police complaint against her NRI husband, alleging that he forced her to have sex in an unnatural way and assaulted her when she refused.