டான் பிராட்மேனுக்கு டஃப் கொடுக்கும் இளம் வீரர்..இந்திய டெஸ்ட் அணியின் எதிர்காலம்.. சர்ஃபராஸ் கான்!

ராஜ்கோட்: செளராஷ்டிரா அணிக்கு எதிரான இராணி கோப்பை கிரிக்கெட்டில் கடினமான சூழலில் களமிறங்கி சதம் விளாசிய சர்ஃபராஸ் கான், விரைவில் இந்திய அணியின் முக்கிய வீரராக இருப்பார் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

கிரிக்கெட் உலகமே வியந்து பார்க்கும் ஒரு கிரிக்கெட்டர் ஆஸ்திரேலிய ஜாம்பவான் டான் பிராட்மேன். அதற்கு காரணம், அன்று கிரிக்கெட்டில் கோலோச்சிய இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான அவரது ஆட்டமும், அவரது ஆவரேஜும் தான்.

52 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள டான் பிராட்மேன் 29 சதம், 13 அரைசதம் என்று விளாசியதன் விளைவாக 99.94 ஆவரேஜாக வைத்துசென்றார். இன்னும் சில காலம் போனால், இது உண்மையா என்ற எதிர்கால வீரர்கள் வியந்து போவர்.

English summary

Sarfaraz Khan, who scored a century in the Irani Cup against Sourashtra team in a tough Match, is predicted to be the main player of the Indian team soon.