பெண்களே.. வீட்டில் திரிசூலத்தை வைத்து கொள்ளுங்கள்.. பாஜக தலைவர் பரபர பேச்சு.. காரணத்தை பாருங்க

கொல்கத்தா: பெண்களே வீட்டில் அனைவரும் திரிசூலத்தை வைத்து கொள்ள வேண்டும் என மேற்கு வங்க மாநில பாஜக தலைவர் பேசி உள்ளார். மேலும் அதற்கான காரணத்தை அவர் கூறியுள்ளார்.

மேற்கு வங்காளத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக மம்தா பானர்ஜி உள்ளார். பிரதான எதிர்க்கட்சியாக பாஜக உள்ளது.

இந்த மாநிலத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ்-பாஜக இடையே பயங்கர மோதல் நீடித்து வருகிறது. இருகட்சியினரும் ஒருவரையொருவர் பொதுமேடைகளில் சரமாரியாக தாக்கி பேசி வருகின்றனர்.

BJP leader Raju Bandopandhyay in West Bengal has asked people to keep trishuls at home to protect themselves against Trinamool Congress during the panchayat polls.