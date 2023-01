ஜோஷிமத்துக்கு நிவாரண பொருள் கொண்டு சென்ற.. கேரள பாதிரியார்.. 500 அடி பள்ளத்தாக்கில் விழுந்து பலி

India

oi-Jackson Singh

டேராடூன்: நிலச்சரிவால் பூமிக்குள் மூழ்கிக் கொண்டிருக்கும் உத்தராகண்டின் ஜோஷிமத் நகருக்கு நிவாரணப் பொருட்களை கொண்டு சென்ற கேரள பாதிரியார் 500 அடி பள்ளத்தாக்கில் விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜோஷிமத் நகர மக்களுக்காக தானே முன்னின்று பணத்தையும், நிவாரணப் பொருட்களையும் திரட்டிய அவர், அவற்றை கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்திருப்பது அனைவரையும் கண் கலங்கச் செய்துள்ளது.

இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு அவரது உடல் மீட்கப்பட்ட நிலையில், இறுதிச்சடங்கு செய்தவதற்காக கேரளாவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

சர்ச் வாசலில் குப்பை.. கேள்விக்கேட்ட பாதிரியார்.. புரட்டி எடுத்த கவுன்சிலர் கணவர்! கடலூரில் 'ஷாக்'

English summary

A Kerala priest fell down a 500-feet gorge and died while carrying relief supplies to Joshimath city in Uttarakhand, which is sinking into the ground due to a landslide.