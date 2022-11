இதுதானா குஜராத் மாடல்? பெண்கள் நிலை ரொம்பவே மோசம்! தேர்தலில் வெறும் பார்வையாளராக அமர வைத்த கட்சிகள்

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: குஜராத் மாடலை இந்தியா முழுவதும் அமல்படுத்துவோம் என்று ஒருபக்கம் பேசிக்கொண்டிருக்கையில், தற்போது நடைபெற உள்ள அம்மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில் பெண்களின் நிலை கட்சி பாகுபாடின்றி மிகவும் மோசமாக இருக்கிறது. விரிவாக பார்ப்போம்.

இமாச்சல பிரதேச சட்டசபைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்ததை தொடர்ந்து குஜராத்தில் வரும் டிசம்பர் 1 மற்றும் டிசம்பர் 5 ஆகிய தேதிகளில் சட்டசபைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு 2 கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது.

இதில் பதிவான வாக்குகள் டிசம்பர் 8 ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன. பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி ஆகிய கட்சிகள் இடையே மும்முனைப் போட்டி நிலவுகிறது.

காலாவதியான ஆன்லைன் ரம்மி தடை மசோதா : ஆளுநர் அலட்சியம்.. சந்தேகம் எழுப்பும் வேல்முருகன்!

English summary

While the discussion about implementing the Gujarat model all over India, the condition of women in the state assembly elections is very bad irrespective of the party. Let's see in detail.