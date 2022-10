சாக்லேட் திருட்டு: போலீசுக்கு போன 3 வயது சிறுவன்.. அமைச்சர் வழங்கிய தீபாவளி கிப்ட்! என்ன தெரியுமா?

India

oi-Nantha Kumar R

போபால்: மத்திய பிரதேசத்தில் சாக்லேட் உள்பட மிட்டாய்களை பிடுங்கி ஒளித்து வைத்து தாக்கியதாக கூறி தாய் மீது போலீசில் 3 வயது சிறுவன் புகார் அளித்தார். இதுதொடர்பான வீடியோ இணையதளத்தில் வேகமாக பரவிய நிலையில் அம்மாநில உள்துறை அமைச்சர் நரோத்தம் மிஸ்ரா சிறுவனுக்கு தீபாவளிக்கு பரிசு அளித்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மத்திய பிரதேசம் மாநிலம் புர்ஹான்பூரில் வசித்து வரும் தம்பதியின் மகன் ஹம்சா. இவனுக்கு வெறும் 3 வயது தான் ஆகிறது. சாக்லேட் உள்ளிட்ட மிட்டாய்களை அதிகமாக சாப்பிடும் பழக்கம் கொண்டவன் தான் இந்த ஹம்சா.

இதனை ஹம்சாவின் தாய் கண்டித்துள்ளார். மேலும் சாக்லேட்டுகளை அதிகமாக கொடுப்பதை சமீபகாலமாக தவிர்த்து வந்துள்ளார்.

English summary

In Madhya Pradesh, a 3-year-old boy lodged a complaint with the police against his mother, saying that she snatched candy and hid them. The incident of Home Minister Narottam Mishra giving a gift to a boy on Diwali has caused a sensation as the related video has spread rapidly on the internet.