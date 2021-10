அத்தனை பேர் இருந்த பிரச்சார மேடையில்.. பெண் வேட்பாளரிடம் அத்துமீறிய ம.பி. பாஜக அமைச்சர்! அதிர்ச்சி

India

oi-Veerakumar

போபால்: தேர்தல் பிரச்சார மேடையில் முதல்வர் சிவராஜ் சவுகான் முன்னிலையில், பாஜக பெண் வேட்பாளரிடம் மத்திய பிரதேச மாநில அமைச்சர் ஒருவர் அத்துமீறி நடந்துகொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. காங்கிரஸ் கட்சி இதற்கு தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளது.

தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி, மத்தியப் பிரதேசம் மற்றும் இமாச்சல பிரதேசம் ஆகியவற்றிலுள்ள மூன்று மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல்கள், மேலும் மத்திய பிரதேசம் உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள 16 சட்டமன்ற இடங்களுக்கான இடைத் தேர்தல்கள் அக்டோபர் 30ம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

இதில் மத்திய பிரதேசத்தின் சத்னா மாவட்டம் ராய்கான், தனித் தொகுதியும் ஒன்றாகும்.



Madhya Pradesh state minister abusing in indecent way to a BJP woman candidate has come as a shock. The Congress party has registered its condemnation.