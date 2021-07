எல்லா முடிவையும் மோடி எடுத்துட்டு.. ஹர்ஷ் வர்த்தன் மீது பழி போட்டுட்டாங்க.. மம்தா பானர்ஜி விளாசல்

India

கொல்கத்தா: மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் ராஜினாமா செய்த விவகாரத்தில் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி பிரதமர் நரேந்திர மோடியை விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

பாவம் ஓரிடம் பழி ஒரு இடமா என்று வகையில் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார் மம்தா பானர்ஜி.

புதியவர்கள், பெண்களுக்கு வாய்ப்பு.. மத்திய அமைச்சரவை மாற்றம்.. இன்று மாலை 6 மணிக்கு அறிவிப்பு?

மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை இன்று பெரிய அளவில் விஸ்தரிப்பு செய்யப்படுகிறது. 12 மத்திய அமைச்சர்கள் ராஜினாமா செய்துள்ளனர். 43 புதிய அமைச்சர்கள் பதவி ஏற்பார்கள்.

On Health Minister Harsh Vardhan's resignation, Mamata Banerjee says, "Do you think they are serious about governance? All meetings are done by PM Modi. This is making the health minister a victim. Had they been serious, the second wave of Covid would not have happened."