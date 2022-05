உறுதி... பிரதமர் வேட்பாளராகும் மம்தா! 2 ஆண்டுக்கு முன்பே இணையதளம் வழியாக துவங்கிய பிரசாரம்!

India

oi-Nantha Kumar R

கொல்கத்தா: 2024 மக்களவை தேர்தலில் பிரதமர் வேட்பாளராக போட்டியிட மம்தா பானர்ஜி முயற்சி செய்து வருவதாக கூறப்படும் நிலையில் அதனை உறுதி செய்யும் வகையில் தற்போது திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியினர் இணையதளம் மூலம் ‛இந்தியாவுக்கு மம்தா தேவை' என பிரசாரத்தை துவக்கி உள்ளனர்.

2014, 2019 மக்களவை தேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்று மத்தியில் ஆட்சியை பிடித்துள்ளது. இந்த இரண்டு தேர்தல் வெற்றி மூலம் நரேந்திர மோடி தொடர்ந்து 8 ஆண்டுகளாக பிரதமராக பொறுப்பு வகித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் மீண்டும் 2024ம் ஆண்டில் மக்களவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் பாஜகவை ஆட்சி கட்டிலில் இருந்து இறக்க எதிர்க்கட்சிகள் முயன்று வருகின்றன.

As Mamata Banerjee is reportedly trying to contest the 2024 Lok Sabha elections as the Prime Ministerial candidate, the Trinamool Congress has now launched a campaign on the website saying 'India needs Mamata'.