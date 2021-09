ஜெயலலிதா பாணியில் மம்தா...மாநிலங்களவை வேட்பாளர் அறிவிப்பு ..கட்சியினர் அதிர்ச்சி

India

oi-Veerakumar

கொல்கத்தா: தமிழக முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா பாணியில், அரசியலில் காய் நகர்த்தி வருகிறார் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவரும், மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் முதலமைச்சருமான மம்தா பானர்ஜி.

ஆம்.. கடந்த மாதம் கட்சியில் சேர்ந்த இவருக்கு ராஜ்யசபா எம்பி பதவி கொடுத்துள்ளார் அவர்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் மகளிர் பிரிவு தலைவராகவும், தேசிய செய்தி தொடர்பாளராகவும் பதவி வகித்தவர் சுஸ்மிதா தேவ். ஆனால், தனது கட்சிப் பொறுப்புகளை துறந்து, காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து விலகி, மம்தா பானர்ஜி தலைமையில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியில் கடந்த மாதம் சுஸ்மிதா இணைந்துகொண்டார்.

English summary

Mamata Banerjee, Trinamool Congress leader and West Bengal Chief Minister, is moving in the style of former Tamil Nadu Chief Minister Jayalalitha. She was given the post of Rajya Sabha MP to a new comer Sushmita Dev.