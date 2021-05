கழுத்தில் அட்டை.. அசால்டாக சாலையில் சென்ற நபர்.. காரணத்தை கேட்டா ஷாக் ஆகிடுவீங்க!

India

oi-Jaya Chitra

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் ஊரடங்கின் போது இனிப்பு வாங்க வெளியில் சென்றவரின் வீடியோ ஒன்று சமூகவலைதளத்தில் வைரலாகி இருக்கிறது.

சட்டசபைத் தேர்தல் முடிந்த பின்னரும் கூட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் - பாரதிய ஜனதா கட்சி இடையேயான யுத்தம் இன்னும் முடிந்தபாடில்லை. லஞ்சப் புகாரில் 2 அமைச்சர்களை சிபிஐ கைது செய்ய, "என்னையும் கைது செய்யுங்கள்" என மம்தா செய்த தர்ணா ஊடகங்களின் தலைப்பு செய்தியானது.

ஆனால் நெட்டிசன்களுக்கோ அதே மேற்கு வங்கத்தில் நடந்த வேறொரு சம்பவம் தலைப்பு செய்தியாக மாறியிருக்கிறது. கொரோனா தொற்றின் 2வது அலை நாடு முழுவதும் ரவுண்டு கட்டி அடித்து வருவதால் பல மாநிலங்களில் முழு ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு மேற்கு வங்கமும் விதிவிலக்கல்ல.

ஆனால், மேற்கு வங்க வாசிகள் இனிப்பு பிரியர்கள் என்பதால் அத்தியாவசிய பொருட்களின் பட்டியலில் ஸ்வீட் ஸ்டால்களுக்கும் விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. காலை 10 முதல் மாலை 5 மணி வரை இனிப்பு கடைகள் திறந்திருக்க அங்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

A video of a man going out to buy sweets during the Bengal lockdown with a sign tied around his neck "Going to buy sweets" has gone viral on social media.