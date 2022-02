நியாயம் நியாயம்தான்டா.. பாஜகவிற்கு ஆதரவு அளித்த வேட்பாளரை "கடைசி நாளில்" கழற்றி விட்ட காங்கிரஸ்!

India

oi-Logi

இம்பால்: மணிப்பூர் சட்டசபைத் தேர்தல் இன்று நடைபெற்று வரும் நிலையில், நேற்று நள்ளிரவு காங்கிரஸ் கட்சி தங்கள் வேட்பாளரை கட்சியில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.

மணிப்பூர் சட்டசபைத் தேர்தலின் முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு இன்று காலை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. மணிப்ப்பூரில் உள்ள ஐந்து மாவட்டங்களில் முதல் கட்டமாக 38 தொகுதிகளில் தேர்தல் நடக்க உள்ளது.

மணிப்பூர் மாநில சட்டசபை தேர்தல் .. முதற்கட்ட வாக்குப் பதிவு தொடங்கியது!

முதற்கட்ட தேர்தலில் 173 வேட்பாளர்கள் களமிறங்குகிறார்கள் . இதில் 15 பேர் பெண் வேட்பாளர்கள். மொத்தம் 20 லட்சம் வாக்காளர்கள் இன்று வாக்களிக்க உள்ளனர். இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 6 மணி வரை வாக்கு எண்ணிக்கை நடக்க உள்ளது.

English summary

Hours before the first day of voting in Manipur, the Congress has expelled its candidate from the Wangoi constituency, Salam Joy Singh, for allegedly supporting the BJP candidate Oinam Lukhoi Singh