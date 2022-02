முதற்கட்ட தேர்தலில் 173 வேட்பாளர்கள் போட்டி - சூடுபிடிக்கும் மணிப்பூர் தேர்தல் களம்!

India

மணிப்பூர் சட்டசபைத் தேர்தல் மொத்தம் உள்ள 60 தொகுதிகளுக்கு இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது. முதற்கட்டத் தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 28ம் தேதி 38 தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

மீதம் உள்ள 22 தொகுதிகளுக்கு இரண்டாம் கட்டமாக மார்ச் மாதம் 5ம் தேதி தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. மணிப்பூரில் தற்போது பாஜக ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது. காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜகவுக்கு நேரடி போட்டி நிலவி வருகிறது.

மணிப்பூர் சட்டசபை தேர்தல் தேதி மாற்றம்: பிப்.28-ல் முதல் கட்ட வாக்குப் பதிவு

In the first phase of the Manipur Assembly elections, 173 candidates, including 15 women, are in the fray. In Manipur BJP is fighting alone.