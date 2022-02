மணிப்பூர் தேர்தல் ரேஸில் முந்துவது யார்? - அனல் பறக்கும் பிரசாரத்தால் அதகளப்படும் வடகிழக்கு

India

இம்பால்: வடகிழக்கு மாநிலமான மணிப்பூர் சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகள் சமபலத்துடன் மோதி வருகின்றன.

வடகிழக்கு மாநிலமான மணிப்பூரில் 30 லட்சம் மக்கள் வசிக்கிறார்கள். 60 தொகுதிகள் கொண்ட மணிப்பூர் சட்டசபைக்கு தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான வேலைகளை தேர்தல் ஆணையம் செய்துவருகிறது.

மணிப்பூரில் இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடக்கிறது. முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு பிப்ரவரி 28ம் தேதியும், இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு மார்ச் 5ம் தேதியும் நடைபெற உள்ளது.

முதற்கட்ட தேர்தலில் 173 வேட்பாளர்கள் போட்டி - சூடுபிடிக்கும் மணிப்பூர் தேர்தல் களம்!

English summary

The BJP and the Congress are vying for power in the northeastern state of Manipur. Now Bjp is ruling party in the Manipur.