கோவாவின் பேரவலம்.. மருத்துவமனை தரையில் படுக்ககூட இடமில்லை.. ஸ்டோர் ரூமில் படுத்திருக்கும் நோயாளிகள்

பனாஜி: கோவா அரசு மருத்துவமனையில் தரையில் படுக்க கூட இடம் இல்லாததால் மருத்துவமனையின் ஸ்டோர் ரூமில் நோயாளிகள் பலர் படுத்து கிடக்கும் அவல நிலை நீடித்து வருகிறது.

சுற்றுலா பயணிகளுக்கு விருப்பமான இடமாக, சொர்க்கபுரியாக திகழ்ந்து வரும் கோவா தற்போது கொரோனா 2-வது அலையில் சிக்கி படாதபாடு படுகிறது.

கோவா மாநிலம் கொரோனா வைரஸுக்கு எதிராக கடுமையான போரில் ஈடுபட்டு வருகிறது. நாளுக்கு நாள் பாதிப்புகள் அதிகரித்து வருவதால் மருத்துவமனைகள் நிரம்பி வழிகின்றன.

English summary

The Goa government hospital does not even have a place to lie on the floor and many patients are lying in the hospital's store room