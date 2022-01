வேற லெவல் வெட்டிங்.. கூகுள் மீட்ல திருமணத்தில் கலந்துக்கலாம்.. சாப்பாடு ஜோமோட்டோல வீட்டுக்கே வரும்!

India

oi-Vishnupriya R

கொல்கத்தா: கொல்கத்தாவில் 24-ஆம் தேதி நடைபெறும் திருமணத்தில் கூகுள் மீட்டில் கலந்து கொண்டால், கல்யாண சாப்பாடு ஜொமாட்டோ மூலம் வீடு தேடி வரும். இதெல்லாம் வேற லெவல் இல்ல?

முன்பெல்லாம் திருமணங்களின் போது நிறைய சடங்குகள் இருந்ததால் குறைந்தபட்சம் 3 தினங்களாவது மண்டபத்தை பிடித்து, உறவினர்களை வைத்து திருமணங்கள் நடத்தப்படும். இது நாளடைவில் குறுகி ஒன்றரை நாள் ஆகிவிட்டது.

தற்போது கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவத் தொடங்கியதிலிருந்து திருமணங்களை ஆன்லைன் மூலம் கண்டு களித்து மொய் பணத்தை அவர்கள் சொல்லும் கூகுள் பே அக்கவுண்ட்டில் போடுமாறு பத்திரிகைகளிலேயே குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

English summary

Marriage can be attended in Google meet and food will be delivered through Zomato. Here is Bengali wedding amid Corona 3rd wave.