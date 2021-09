'தாலிபான்கள் ரியல் ஷரியா சட்டத்தை பின்பற்றினால்.. உலகிற்கே முன்மாதிரியாக இருக்கும்..' மெகபூபா முப்தி

India

oi-Vigneshkumar

ஸ்ரீநகர்: ஆப்கானைக் கைப்பற்றியுள்ள தாலிபான்கள் உண்மையான ஷரியா சட்டத்தைப் பின்பற்றி ஆட்சி செய்ய வேண்டும் எனக் காஷ்மீர் முன்னாள் முதல்வர் மெகபூபா முப்தி தெரிவித்துள்ளார். ஷரியா சட்டம் பெண்களுக்கான உரிமையை உறுதி செய்வதாகவும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

வரும் செப், 11ஆம் தேதியுடன் அமெரிக்காவில் இரட்டை கோபுர தாக்குதல் நடந்து 20 ஆண்டுகள் முடிகிறது. சர்வதேச அளவில் பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிரான உலக நாடுகளின் நடவடிக்கையை மாற்றியமைத்த தாக்குதல் என்றால் அது இரட்டை கோபுர தாக்குதல் தான்.

இந்தத் தாக்குதலில் சுமார் 3000 பேர் கொல்லப்பட்டனர். உலக வல்லரசான அமெரிக்காவில் பாதுகாப்பு முறைகளில் இருந்து குறைபாடுகளை இந்த தாக்குதல் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியது.

ஆப்கானிஸ்தான் தாலிபன்களின் ஷரியா சட்டம் எப்படியிருக்கும்? அது பெண்களை எவ்வாறு பாதிக்கும்?

English summary

Mehbooba Mufti says the Taliban must follow true Sharia which guarantees the rights of all. Taliban forms new government in Afghan after 20 years.