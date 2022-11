நாகலாந்து முதல்வர் மகள் திருமண நிகழ்ச்சி.. பிரேக் டான்ஸ் போட்ட டெம்ஜெம் இம்னா.. ரசித்த நெட்டிசன்கள்!

India

oi-Mani Singh S

கோஹிமா: நாகலாந்து முதல்வர் மகள் திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட அம்மாநில அமைச்சர் டெம் ஜெம் இம்னா விருந்தினர்களுடன் அங்கு ஒலிபரப்பாகும் இசைக்கு ஏற்ப ஜாலியாக பிரேக் டான்ஸ் போடும் வீடியோ காட்சிகளை தனது சமூக வலைத்தள பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். தற்போது இந்த வீடியோ நெட்டிசன்கள் மத்தியில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒன்றான நாகலாந்தில் பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த மாநிலத்தில் உயர் கல்வி மற்றும் பழங்குடியினர் விவகார அமைச்சராக இருப்பவர் டெம்ஜெம் இம்னா.

English summary

State minister Tem Jem Imna, who attended a wedding in Nagaland, shared a video on her social media page of her guests dancing happily to the music played there. Now this video is being shared a lot among netizens.