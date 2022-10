கண்கள் சிறியது தான்.. 'கேமிரா எங்கிருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிடுவேன்'.. டெம்ஜென் இம்னா ட்விட்!

India

கோஹிமா: எனது கண்கள் வேண்டுமானால் சிறியதாக இருக்கலாம்.. ஆனால், மைல் தொலைவில் இருந்தாலும் என்னால் கேமராவை பார்க்க முடியும் என்று நாகலாந்து அமைச்சர் டெம் ஜெம் இம்னா ட்விட் பதிவிட்டுள்ளது நெட்டிசன்கள் மத்தியில் கலகலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒன்றான நாகலாந்தில் பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. அம்மாநிலத்தில் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருக்கும் டெம்ஜென் இம்னா அலோங் சமூக வலைத்தளங்களில் படு ஆக்டிவாக இருப்பவர்.

வடகிழக்கு மாநில மக்களின் முக அமைப்பு கொண்ட டெம்ஜென் இம்னா சற்று குண்டாகவும் சிறிய கண்கள் கொண்டவராகவும் இருப்பார்.

English summary

My eyes may be small.. but I can see the camera even from miles away, Nagaland Minister Tem Jem Imna's tweet has created a frenzy among netizens.